اونلاين | رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

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معرفة موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

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القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية