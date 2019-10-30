اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 30-10-2019 في كاس الرابطة بث مباشر ليفربول ضد ارسنال SALAH

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مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم 30-9-2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

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معرفة موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

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البطولة :كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية