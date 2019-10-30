اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس بث مباشر كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد الآن NOW من خلال ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 نلتقي مع مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليغانيس بث مباشر ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس اليوم، كورة أون لاين بث مباشر ريال مدريد وديبورتيفو ليغانيس اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس نتيجة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس اليوم في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة-ريال-مدريد-وديبورتيفو-bein-sportsمباراة-ريال-مدريد-وديبورتيفو-bein-sports

وقد استطاع ريال مدريد أن يفوز في خمسة مباريات سابقة في الدوري الاسباني، بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بث مباشر كورة أون لاين ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس كورة أون لاين مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بث مباشر كورة لايف بث مباشر ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس livehd7 ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس رابط ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس بث مباشر ولكن في المقابل هُزم في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاثة أخرى، أما المباراة الأخيرة له، فلم يتمكن من الفوز على نادي مايوركا في الجولة التاسعة، أما عن عدد النقاط فهو الآن حصل على ثمانية عشر نقطة، بينما ديبورتيفو ليغانيس استطاع أن يحصل على خمسة نقاط بعد أن فاز في مباراة وتعادل في اثنين.

بطاقة القاء

ريال مدريد Vs ليغانيس.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

Advertisements

المعلق : خليل البلوشي .

موعد المباراة :

-في تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

-في تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت مصر .

-في تمام الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

-في تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

-في تمام الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

ونتابع المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | ريال مدريد وديبورتيفو ليجانيس | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية على الهواء مباشرة.