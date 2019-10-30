اونلاين | ،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش تشيلسي

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ 30-10-2019 كأس الرابطة الإنجليزية، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب ستامفورد بريدج، حيث تمكن فريق تشيلسي أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام الريدز خلال مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي محققاً الفوز خلال 7 مباريات متتالية بين الدوري ودوري الأبطال وكأس الرابطة ، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز خلال مباراته الماضية أمام فريق جريمسبي والتي انتهت بسبعة أهداف مقابل هدف واحد فقط.

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة فريق تشيلسي محققاً الفوز أمام فريق روكدال عن طريق ركلات الترجيح، حيث أدى الفريق أداءً سيئاً منذ بداية هذا الموسم إلا أنه تمكن من التعادل خلال مباراته أمام فريق ليفربول، وحقق الفوز على فريق بارتيزان بهدف مقابل لا شئ، لينتصر أيضاً خلال مباراته أمام فريق نورويتش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشيلسي Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (دور الـ 16).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ستامفورد بريدج .

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المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت سوريا .