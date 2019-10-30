اونلاين | “رابط Yalla شوت” مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY كورة لايف PLUS رابط ماتش الريدز NOW

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رابط يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ، يستعد ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الانجليزي لمواجهة آرسنال في إطار دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سان باولو، فاز الريدز في اللقاء الماضي حين أُقيمت بينه وبين توتنهام الإنجليزي تمكن ليفربول من تسجيل هدفين مقابل هدف ويأمل في أن ينطلق من خلال أرسنال إلى حسم صدارة الدوري.

تنطلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية 2019-20 في موعد المحدد بصوت المعلق علي محمد علي في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في الدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزية :

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد ليفربول بي إن سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وكأس الرابطة لعام 2019/2020، والتي ستكون مساء اليوم الاربعاء، وسيكون موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال في بث مباشر.