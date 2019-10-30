شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فالنسيا الشاب على رادار ليفربول والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يراقب بإهتمام نجم نادي فالنسيا اللإسباني الشاب "فران توريس". وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول سيد منافسة من بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب صاحب الـ 19 عاماً. Advertisements وبرز توريس بشدة رفقة المتخب الإسباني دون 21 عاماً، كما لفت الأنظار بشدة مع الخفافيش في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا. وأفادت التقارير أن المدرب الألماني " يروجن كلوب" معجب كثيراُ بتوريس، ويرى فيه خير بديل لثلاثي الهجوم فيرمينو وماني وصلاح. ويواجه ليفربول ضيفه أرسنال في دور الـ 16 من كأس كاراباو مساء اليوم.

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