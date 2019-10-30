شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ميلان بالميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

بات نجم إيه سي ميلان الإيطالي كالابريا قريب من الإنتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى النادي الملكي اهتمامًا بضمه.

حيث كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن دافيد كالابريا مدافع ميلان، يعد من ضمن ثلاثة لاعبين يتابعهم النادي الملكي لتدعيم دفاعته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأشارت الصحيفة أن ميلان لم يتمكن من تجديد عقد كالابريا، والذي ينتهي في صيف 2020، مما ينبيء بإقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الروسونيري

وأوضحت الصحيفة على أن ميلان سوف يوافق على رحيل كالابريا في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، والوجهة الأقرب لإنتقاله هي الدوري الإسباني".

وجمع الروسونيري نقاطه حتى الآن في مسابقة الدوري الإيطالي، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات فقط، والتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، حيث سجل لاعبوه 9 أهداف، واهتزت شباك الفريق 13 مرة.