شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضع ٢٠ مليون يورو للتفريط في مدافعه لصالح روما والان مع التفاصيل
وافق مانشستر يونايتد الانجليزي علي رحيل مدافع الفريق المعار الي روما لبيع اللاعب "كريس سمولينج" لنفس الفريق ولكن بمقابل مادي ٢٠ مليون يورو
وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الايطالية ان مانشستر يونايتد اشترطت الحصول على 20 مليون يورو من أجل الموافقة على انتقال سمولينج بشكل نهائى إلى روما
وأضافت الصحيفة أن روما يرغب في ضم سمولينج نهائيًا بعدما أُعجب بالمستويات التي يُقدمها اللاعب مع الفريق منذ وصوله لـ "الأولمبيكو".
وأكدت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد يدرس إستعادة سمولينج، في الوقت الذي لم يتخذ فيه روما قراره بعّد بشأن تقديم العرض المطلوب لضم اللاعب نهائيًا
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