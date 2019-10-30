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قائمة يوفنتوس لمباراة جنوى في الدوري الإيطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة الفريق استعدادا لمباراة جنوى مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة ، في المباراة التي ستقام على ملعب "أليانز" بمدينة تورينو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون.

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الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديمريل.

الوسط: خضيرة، رامسي، ماتويدي، تشان، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، برناردسكي، أوليفيري.

ويسعى يوفتتوس للفوز في مباراة الليلة لاستعادة الصدارة مره أخرى، من إنتر ميلان، بعد الفوز أمس على بريشيا.

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