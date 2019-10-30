قائمة يوفنتوس لمباراة جنوى في الدوري الإيطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة الفريق استعدادا لمباراة جنوى مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي، في المباراة التي ستقام على ملعب "أليانز" بمدينة تورينو.



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون.

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الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديمريل.

الوسط: خضيرة، رامسي، ماتويدي، تشان، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، برناردسكي، أوليفيري.

ويسعى يوفتتوس للفوز في مباراة الليلة لاستعادة الصدارة مره أخرى، من إنتر ميلان، بعد الفوز أمس على بريشيا.