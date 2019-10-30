شكرا لقرائتكم تحول جديد في الصفقة.. مولر المنصورة يقترب من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة في مقر نادي الزمالك، من أجل الاتفاق على الانتقال لصفوف القلعة البيضاء ابتداء من مطلع الشهر القادم.

وشارك مولر في تدريب فريق الشباب بالزمالك اليوم في حضور طارق يحيي وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة والذين أشادوا بإمكانيات موهبة المنصورة، الذي وصفوه بخليفه نجم الزمالك السابق تامر عبد الحميد الشهير بدونجا ونجم المنصورة أيضا.

وينافس الزمالك على ضم مولر، ناديي الاهلي ووادي دجلة الذين دخلوا في مفاوضات مكثفة مع اللاعب وشقيقه ومسئولي ناديه من أجل الحصول علي خدماته واول أمس فوض مسؤولي الاحمر تامر النحاس وكيل اللاعبين الأهلاوي بالحصول علي توقيع اللاعب من أجل ضمان ضمه لصفوف الاحمر إلا أن تحركات مسؤولي الزمالك وعلي رأسهم مسؤول كبير بالنادي غير وجهه مولر المنصورة من الجزيرة للقلعة البيضاء ومن ثم تأجيل فكره احترافه للدوري التركي

المعلومات المتوافرة لدينا تفيد باقتراب مسؤولي الابيض من الحصول علي الاستغناء الخاص للاعب من نادي المنصوره في ظل الإمكانيات العاليه التي يمتلكها اللاعب الشاب والمتوقع تصعيده للفريق الأول عقب ضمه مباشره من أجل تعويض غياب محمود عبدالعزيز نجم خط الوسط الذي اجري مؤخرا عمليه الرباط الصليبي.

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