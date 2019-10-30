شكرا لقرائتكم المصري يهزم الرباط والأنوار بثلاثية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب المصري البورسعيدي على نظيره فريق الرباط والأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد بورسعيد وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد .

جاءت المباراة حماسية للغاية خاضها فريق الرباط والذي يقوده المدير الفني أحمد عبد العزيز ، حيث بذل لاعبوه مجهوداً كبيراً لمجاراة لاعبي المصري على مدار شوطي المباراة .

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب في الدقيقتين الأولى والرابعة والثلاثين من تسديدتين قويتين ، فيما ضيق إسلام صلاح الفارق للرباط بإحرازه لهدف فريقه الوحيد في الدقيقة الأربعين من الشوط الثاني قبل أن ينجح عبد الرحمن زين في احراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد متابعته لتسديدة قوية مرتدة من الحارس ، وشهد الشوط الثاني تصدي محمد شحاته لركلة الجزاء التي سددها محمد ابراهيم لاعب الرباط في الدقيقة الثلاثين.

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خاض المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، محمد جابر ، عمرو موسى ، حجاج عويس ، بهاء مجدي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي إسلام عطية وايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا ، شيخ موكورو ، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد حسين رجب ، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي عبد الرحمن زين وعبد الناصر دي ماريا بدلاً من اسلام عطية وبهاء مجدي.

وفي الشوط الثاني دفع ايهاب جلال بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، محمد جابر ، مصطفى طيارة ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي عبد الرحمن زين ومصطفى أيمن كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي زياد فرج ، محمد زكريا شيكا ، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوجيد شيخ موكورو ، وشهد هذا الشوط الدفع باللاعب أحمد عادل ميسي بدلاً من عماد فتحي.