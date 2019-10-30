شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. أيمن أشرف الغائب الوحيد قبل السفر للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، مشاركة جميع اللاعبين في المران الجماعي باستثناء أيمن أشرف، مدافع الفريق. وشارك الفريق كامل العدد قبل السفر غدا للإمارات وخاصة بعد انتظام الرباعي الدولي. Advertisements وتطير بعثة الأهلي صباح غدا الخميس الى الإمارات للدخول في معسكر مغلق يستمر 8 أيام، ويخوض خلاله الفريق لقاء ودي قوي قبل العودة من القاهرة واستئناف بطولة الدوري العام.

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