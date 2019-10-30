شكرا لقرائتكم الترسانة يجدد الثقة في عبد الغفار للاستمرار بالقيادة الفنية لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الترسانة قد تعادل بالأمس أمام النجوم ، حيث تقدم عن طريق أحمد العارف فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثانى ، قبل أن يتعادل النجوم فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .
وقد قام مجلس الإدارة بتصعيد مؤمن عبد الغفار من منصب المدرب العام إلى المدير الفنى عقب رحيل علاء ميهوب بعد الخسارة التى منى بها الفريق على ملعبه فى الجولة الأولى امام منتخب السويس بهدفين نظيفين .
يذكر أن الترسانة يمتلك نقطة وحيدة فى بنك الدورى بعد خسارته فى الجولة الاولى والتعادل فى الجولة الثانية .
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