شكرا لقرائتكم الترسانة يجدد الثقة في عبد الغفار للاستمرار بالقيادة الفنية لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين على استمرار مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للشواكيش حتى نهاية الموسم بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق مع مديره الفنى فى المباراتين اللاتي تولى خلالهما القيادة الفنية أمام 6 اكتوبر بالكأس والتى انتهت بفوز الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدفين ، والثانية امام النجوم بالدورى .

كان الترسانة قد تعادل بالأمس أمام النجوم ، حيث تقدم عن طريق أحمد العارف فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثانى ، قبل أن يتعادل النجوم فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

Advertisements

وقد قام مجلس الإدارة بتصعيد مؤمن عبد الغفار من منصب المدرب العام إلى المدير الفنى عقب رحيل علاء ميهوب بعد الخسارة التى منى بها الفريق على ملعبه فى الجولة الأولى امام منتخب السويس بهدفين نظيفين .

يذكر أن الترسانة يمتلك نقطة وحيدة فى بنك الدورى بعد خسارته فى الجولة الاولى والتعادل فى الجولة الثانية .