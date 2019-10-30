شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة ثانية موجعة للظفرة.. الإصابة تنهي موسم محمد سيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى موسم المدافع المتألق محمد سيف رسمياً مع الظفرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ما يجعله يحتاج لفترة ستة شهور حتى يعود إلى الملاعب.

وتعد هذه ثاني ضربة موجعة يتلقاها الفريق خلال أسبوع، حيث ينضم سيف إلى زميله المدافع سلطان السويدي الذي أصيب أيضاً بقطع في الرباط الصليبي في الأيام الماضية، وانتهى موسمه مع الظفرة.

يذكر أن اللاعب أصيب في مران الفريق الاثنين استعداداً لمواجهة الوحدة الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

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