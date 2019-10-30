شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال: لا تواصل بيني وبين برافو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث التشيلي أرتور فيدال مهاجم وسط برشلونة الإسباني لأول مرة عن علاقته بمواطنه كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي الإنجليزي وقال في مقابلة مع الصحافة التشيلية: «واحد منا يجب أن يتقدم خطوة لإصلاح الأمور لكن لن أكون أنا هذا الشخص. كل واحد منا يتمرن بشكل منفصل ولا نتواصل إطلاقاً كي لا تحدث مشاكل. هو قدم كل شيء وأنا قدمت كل شيء للمنتخب، لسنا صديقين ولن نكون أبداً لكن المنتخب أهم منا. قلت له أشياء ولست مضطراً لقولها علناً أمام وسائل الإعلام. أنا أتمتع بما يكفي من الشجاعة لأقولها له وجهاً لوجه. لا أعرف إن كان فهم ما قلته لكننا لم نتحدث معاً منذ ذلك الحين».
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