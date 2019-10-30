شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو أرسنال يهاجمون سيارة أوبميانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الغابوني بيير ايمريك أوبميانغ مهاجم أرسنال سيلاً من انتقادات المشجعين عندما شاهدوه عالقاً بسيارته في زحمة العاصمة لندن بعد مباراة التعادل مع كريستال بالاس.

وكشف شريط فيديو للحادثة عن صراخ أحد المشجعين قائلاً: «أنا أدفع ألفي استرليني سنوياً لمشاهدة حثالة».

وقال آخر: «هؤلاء الناس يدفعون 1800 إسترليني للتذكرة الموسمية ويشجعونكم وفي النهاية تقولون لهم اذهبوا للجحيم». في إشارة لما قاله الكابتن تشاكا بعد صافرات المشجعين.

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