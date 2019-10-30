شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة أولى لـ«غوران» خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج خورفكان بقيادة المدرب الجديد الصربي غوران بنقطة ثمينة من ملعب الشامخة، حين تعادل مع مضيفه بني ياس بهدف مقابل هدف، ليحصد خورفكان النقطة الثانية في مشواره هذا الموسم بعدما عاد إلى الأضواء بعد غياب دام عقداً كاملاً من الزمن.

وظهرت بعض الملامح الإيجابية على أداء الفريق الأخضر.

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