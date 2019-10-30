شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات الوطني للشباب اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان في آخر تجاربه الودية استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً المقررة في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبين بدر أحمد الحمادي مدير المنتخب أن مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة قبيل مشاركتنا الرسمية في التصفيات حيث يسعى الجهاز الفني للاطمئنان على آخر التحضيرات الخاصة بالتصفيات والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

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