شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: نتوقع ردة فعل قوية من الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو أكد المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة اكتمال جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه الفجيرة، غداً الخميس، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي. وأكد أن صفوف الملك مكتملة بعودة ماجد سرور من الإيقاف واكتمال شفاء سيف راشد.

وقال العنبري «نتوقع ردة فعل قوية من الفجيرة لكونه خسر في الجولتين الماضيتين، وسقط أمام العين بالسبعة، علماً أن الخسارة الكبيرة لا تعبر عن مستوى الفجيرة الذي يعتبر من الفرق القوية، وكما قلت سابقاً لا توجد أي مباراة سهلة في دورينا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العنبري: نتوقع ردة فعل قوية من الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.