هاشتاج ’’#عيد_ميلاد_بيبو_الاسطوره‘‘.. يكتسح السوشيال ميديا احتفالا بـ’’الخطيب‘‘

كتب: ضياء السقا

احتفلت جماهير الكرة المصرية، الأربعاء، بعيد ميلاد الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ65.

ومن المعروف أن بيبو من مواليد 30 أكتوبر من عام 1954.

وتصدر هاشتاج "#عيد_ميلاد_بيبو_الاسطوره"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

Advertisements

وقدمت الجماهير، والشخصيات العامة، التهنئة للخطيب، كما تمنوا له الشفاء العاجل، بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج: