رونالدو سيتوج بـ"الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم لعام 2019









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي سيتوج بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأن هناك عدة مؤشرات تؤكد بأن رونالدو سيعزز رصيده بالجائزة الذهبية السادسة كأفضل لاعب في العالم لعام 2019 ، بعدما كان قد نال الجائزة خمس مرات أعوام 2008 و 2013 و 2014 و 2016 و 2017.

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وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ابرز مؤشر لتتويج رونالدو بـ "الكرة الذهبية" هو سفر عدد من محرري المجلة الفرنسية إلى مدينة تورينو الإيطالية ، حيث تناولوا العشاء يوم الأربعاء الماضي مع النجم البرتغالي، و برفقة الإيطالي فابيو باراتيشي المدير الرياضي بالنادي ، وتحديداً بعد المباراة التي جمعت يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ورغم ان رونالدو يُعد من ابرز و اقوى المرشحين للمنافسة على الجائزة هذا العام ، إلا ان تقارير فرنسية قد أشارت الى أن تواجد إعلاميين من مجلة "فرانس فوتبول" بمدينة تورينو ، لا يشير إلى فوزه بالجائزة ، لأن المقابلة التي اجريت مع اللاعب ، قد تم نشرها الثلاثاء الماضي ، حينما تصدرت صورته غلاف المجلة التي نشرت مقتطفات من المقابلة.

ومما يعزز من فرضية عدم فوز رونالدو بـ"الكرة الذهبية" هو خسارته لجائزة أفضل لاعب في أوروبا ، وهو اللقب الذي ناله الهولندي فرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنكليزي ، ثم خسارته لجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في الموسم و التي نالها الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني ، إذ لم ينجح أي لاعب في الفوز بـ "الكرة الذهبية" التي تمنحها المجلة الفرنسية لمرشح خسروا الجائزتين معاً على مدار الأعوام المنصرمة.