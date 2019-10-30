إدارة أرسنال اجرت مقابلات شخصية مع 8 مدربين قبل تعاقدها مع إيمري









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي عن قائمة المدربين الذين فاوضتهم إدارة نادي أرسنال الإنكليزي في صيف عام 2018 لرئاسة الجهاز الفني للفريق بعد استقالة الفرنسي أرسين فينغر من منصبه قبل إنقضاء عقده في موسم (2017-2018).

وبحسب صحيفة "اتلتيك" البريطانية، فإن إدارة النادي اللندني لم تكتفِ بفتح اتصالاتها مع المدربين المرشحين فقط، ولكنها اشترطت إجراء مقابلة معهم قبل ان تستقر على اسم الإسباني اوناي ايمري الذي كان عقده قد انتهى حينها مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

هذا وضمت القائمة ثمانية مدربين ، هم الفرنسي باتريك فييرا ومواطنه تيري هنري و الإسباني ميكال ارتيتا ومواطنه جولين لوبيتيغي ، والإيطالي ماسيميليانو أليغري و الأرجنتيني خورخي سامباولي و الألماني رالف رانييك ، بالإضافة إلى الإسباني اوناي إيمري.

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وبحسب المصادر، فإن ارتيتا رجحت كفته في البداية ، ولكن نقص خبرته التدريبية ، جعل إدارة النادي اللندني تتراجع عن اختياره ، مفضلة التعاقد مع إيمري الذي كان قد حقق نتائج وإنجازات هامة في مسيرته، عندما قاد نادي إشبيليا الإسباني للفوز بلقب الدوري الأوروبي لثلاثة مواسم متتالية.

ومن اللافت للنظر بأن ظهور هذه القائمة يتزامن مع تسجيل أرسنال لنتائج متواضعة هذا الموسم ، كان آخرها تعادله سلباً امام ضيفه كريستال بالاس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنكليزي وخروجه مبكراً من سباق المنافسة على اللقب.

يشار الى أن الكشف عن اسماء المدربين ، كان بمثابة رسالة لإدارة أرسنال بأنها استقرت على الاختيار الأسوأ وصرفت النظر عن المرشحين الأفضل ، والذين اصبح أحدهم الأقرب لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق اللندني.