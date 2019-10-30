شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مؤمن عبد الغفار مديرا فنيا للترسانة حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين استمرار مؤمن عبد الغفار مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق مع مديره الفنى فى المباراتين اللتين تولى قيادتهما كرجل أول أمام 6 أكتوبر بالكأس والتى انتهت بفوز الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدفين، والثانية أمام النجوم بالدورى.
كان الترسانة قد تعادل بالأمس أمام النجوم، حيث تقدم عن طريق أحمد العارف فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعادل النجوم فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وقد قام مجلس الإدارة بتصعيد مؤمن عبد الغفار من منصب المدرب العام إلى المدير الفنى عقب رحيل علاء ميهوب بعد الخسارة التى منى بها الفريق على ملعبه فى الجولة الأولى أمام منتخب السويس بهدفين نظيفين.
يذكر أن الترسانة يمتلك نقطة وحيدة فى بنك الدورى بعد خسارته فى الجولة الأولى والتعادل فى الجولة الثانية .
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