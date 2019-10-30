شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لـ"الخطيب": كل سنة وأنت طيب يا أسطورة الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى، حارس مرمى مصر الأسطورى، على تهنئة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ65 عبر تويتة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب السد العالى على "تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة الكورة المصرية والأفريقية يا أسطورة الأخلاق قبل اللعب، عيد ميلاد سعيد بيبو".

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يحتفل اليوم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس النادى الحالى، بعيد ميلاده الـ65، حيث إنه من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.

لعب محمود الخطيب خلال مشواره الكروي 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.