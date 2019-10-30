شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يتخذ قرارا إجباريا تجاه محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على اتخاذ قرار جديد بخصوص محمد محمود لاعب وسط الفريق. وأجرى محمد محمود قبل أيام جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا للمرة الثانية خلال أقل من عام ليغيب اللاعب عن الملاعب قرابة التسعة أشهر. وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ"سوبر كورة"، اتخاذ مسئولو القلعة الحمراء، قرارا إجباريا تجاه محمد محمود، بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرا. لمعرفة قرار الأهلي بخصوص محمد محمود عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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