شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي قبل السفر للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء والمقام على ملعب التتش بالجزيرة مشاركة جميع اللاعبين في المران الجماعي باستثناء أيمن أشرف، مدافع الفريق. وظهر الفريق كامل العدد قبل السفر غدًا للإمارات خاصة بعد انتظام الرباعي الدولي. وتطير بعثة الأهلي صباح غدٍ الخميس إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق يستمر 8 أيام ويخوض خلاله الفريق لقاء ودي قوي قبل العودة من القاهرة واستئناف بطولة الدوري العام.

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