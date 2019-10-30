اخبار الرياضه

صور.. وصول المحرق البحرينى إلى مطار برج العرب لمواجهة الاتحاد السكندرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول المحرق البحرينى إلى مطار برج العرب لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة المحرق البحريني إلى مطار برج العرب برئاسة طلال عارف وبعثة تضم 45 فردًا استعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى الثامنة مساء فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. 

 

كان فى استقبال البعثة كل من هشام حسن نائب رئيس النادى ومحمد القاضى وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة الذين قاموا باستقبال بعثة البحرين بالورود.

 

Advertisements

ومن المقرر أن تتجه البعثة مباشرة إلى فندق الإقامة بكورنيش الإسكندرية، وسيقوم الفريق بالتدريب على استاد الجامعة على أن يتدرب السبت مساء على استاد الإسكندرية. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول المحرق البحرينى إلى مطار برج العرب لمواجهة الاتحاد السكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا