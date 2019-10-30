شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول المحرق البحرينى إلى مطار برج العرب لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة المحرق البحريني إلى مطار برج العرب برئاسة طلال عارف وبعثة تضم 45 فردًا استعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل فى الثامنة مساء فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

كان فى استقبال البعثة كل من هشام حسن نائب رئيس النادى ومحمد القاضى وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة الذين قاموا باستقبال بعثة البحرين بالورود.

Advertisements

ومن المقرر أن تتجه البعثة مباشرة إلى فندق الإقامة بكورنيش الإسكندرية، وسيقوم الفريق بالتدريب على استاد الجامعة على أن يتدرب السبت مساء على استاد الإسكندرية.