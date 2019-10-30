صور.. وصول المحرق البحرينى إلى مطار برج العرب لمواجهة الاتحاد السكندرى

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كان فى استقبال البعثة كل من هشام حسن نائب رئيس النادى ومحمد القاضى وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة الذين قاموا باستقبال بعثة البحرين بالورود.
ومن المقرر أن تتجه البعثة مباشرة إلى فندق الإقامة بكورنيش الإسكندرية، وسيقوم الفريق بالتدريب على استاد الجامعة على أن يتدرب السبت مساء على استاد الإسكندرية.
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