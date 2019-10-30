شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة مجدى واستمرار التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباتهم اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى.
بدأ المران الذى يضم بدلاء الإسماعيلي بتدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ، قبل أن يتطرق المران لتدريبات علي الاستحواذ.
وحرص أدهم السلحدار مدرب الدراويش على منح اللاعبين تعليمات بضرورة الحفاظ علي الكرة.
وشهد المران عودة محمد مجدى حارس الفريق الأساسى قبل أن يختتم المران بتقسيمة فى وسط الملعب.
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