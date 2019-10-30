شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ديروط ترفض استقالة محمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة ديروط برئاسة محمد صلاح سيف الاستقالة التى تقدم بها محمد يوسف المدير الفنى للفريق عقب الخسارة التى منى بها الفريق بالأمس أمام البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى.

وقد أكد مجلس إدارة ديروط لمديره الفني ثقته الكاملة فيه على تجاوز المحنة خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة فى المجموعة التى نجحت فى قيادة بنى سويف فى الموسم الماضى حتى الأمتار الأخيرة وكان قريبًا من الصعود للأضواء حتى نجح أسوان فى خطف تذكرة الصعود فى الأسابيع الأخيرة.

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ويحتل بنى سويف المركز الأول فى المجموعة الأولى حاليًا برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز على شبان قنا فى الأسبوع الأول برباعية نظيفة، بينما حقق الفوز على سوهاج خارج أرضه بهدف مقابل لا شىء.