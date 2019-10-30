شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع جولدى على خوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق جولدى الذى يقوده أحمد عيد عبد الملك، يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى بعد انتهاء معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر. ويستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون فى الفترة الماضية لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا. ويخوض الزمالك تدريبه صباح الغد على ملعب النادى قبل الانتظام فى معسكر مغلق عصر الغد بالسادس من أكتوبر بناء على طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض.

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