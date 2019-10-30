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انتظام معلول وجيرالدو ومحمود وحيد فى مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثلاثي جيرالدو دا كوستا وعلي معلول ومحمود وحيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

 

انتظم جيرالدو ومعلول في التدريبات الجماعية بعد عودتهم من بلادهم بينما خاض محمود وحيد برنامجا منفردا تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

 

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يخوض الأهلي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 

من المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.

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