شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الترسانة لاستمرار مؤمن عبد الغفار فى منصب المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياح جنبات نادى الترسانة بالرغم من التعادل الذى حققه الفريق أمام النجوم بهدف لمثله فى الجولة الثانية من القسم الثانى، ما دفع البعض داخل المجلس لدراسة بقاء مؤمن عبد الغفار فى منصب المدير الفنى خلفاً لعلاء ميهوب الذى تمت إقالته عقب الهزيمة أمام السويس فى الدورى.

كان الترسانة متقدما بهدف فى الدقيقة الثانية من الشوط الثانى عن طريق أحمد العارف الشهير بتوتى، إلا أن النجوم تعادل فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهناك اتجاه فى الوقت الحالى إلى اتخاذ قرار نهائى ببقاء مؤمن عبد الغفار كمدير فنى للترسانة حتى نهاية الموسم فى ظل صعوبة التعاقد مع مدير فنى من خارج النادى خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر مسئول داخل قلعة الشواكيش أن أكثر شىء أسعد مجلس الإدارة والجماهير التى حضرت المباراة هو تغيير أداء الفريق وظهوره بشكل جيد عكس اللقاء الأول أمام منتخب السويس بفضل التغييرات التى أجراها مؤمن عبد الغفار المدير الفنى الحالى للشواكيش.