نشرة سوبر كورة.. عرض جديد من بيراميدز للجوكر.. الزمالك يرفض رحيل بوطيب ويؤجل عودة كاسونجو.. متولى يعود للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، فكرة الاستغناء عن المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق في يناير المقبل، بعد ظهور أصوات تنادي برحيل بوطيب عن الزمالك لظهوره بمستوي متواضع خلال الفترة الماضية.

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