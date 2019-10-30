شكرا لقرائتكم خبر عن ‏جلوب سوكر تعلن قائمة الأندية المرشحة للأفضل فى العالم والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، عن أسماء الأندية المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2019، ويقام الحفل سنويًا في آمارة "دبي" بدولة الآمارات العربية المتحدة.

بطل النسخه العام الماضي

وكان نادي أتلتيكو مدريد هو النادي المتوج بلقب الأفضل في العام الماضي، بعد تحقيقه لقب الدوري الأوروبي بالإضافة للقب السوبر الأوروبي.

Advertisements

وفقًا للحساب الرسمي للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن قائمة الأندية كالتالي:

1- نادي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في العام الحالي.

2- أولمبيك ليون للسيدات بطل دوري أبطال أوروبا.

3- أياكس أمستردام بطل الدوري والكأس في هولندا.