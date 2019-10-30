شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعي لإستعادة الصدارة في مواجهة اليوم والان مع التفاصيل

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وعينه علي صدارة الدوري الايطالي حين يستضيف "جنوي" اليوم الاربعاء في اطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الايطالي.

وخاض "يوفنتوس " ٩ مباريات حتي الان في بطولة الدوري تمكن من الفوز في ٧ مناسبات ، وتعادل في ٢ ولم يخسر اليوفي حتي الان تحت قيادة الايطالي "ماوريسيو ساري".

واعلن النادي ان مشاركة الارجنتيني "جونزالو هيجوايين" ونجم وسط الفريق "بيانتش" في محل شكك بعد تعرضهم للاصابة ، ويسعي "ساري" لمشاركة "ايرون رامسي" مكان بيانتش في خط الوسط ، وعودة رونالدو بجوار ديبالا مرة أخري.