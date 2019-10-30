شكرا لقرائتكم خبر عن بالجنيه المصري.. تعرف على أعلى 10 لاعبين تسويقيا في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية “طوكيو 2020”والمقرر إقامتها فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. أعلى 10 لاعبين تسويقياً في أمم إفريقيا تحت 23 سنة ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي أعلى 10 لاعبين تسويقيا في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بالجنيه المصري، حيث يأتي في صدارة الترتيب صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني بقيمة 33 مليون يورو أي ما يعادل 592،350،000 مليون جنيه وجاءت القائمة كالتالي :_ 1- صامويل تشوكويزي – نيجيريا – لاعب فياريال الإسباني – 33 مليون يورو _ 592،350،000 جنيه مصري 2- فرانك كيسييه – كوت ديفوار- لاعب ايه سي ميلان الإيطالي – 30 مليون يورو _ 538،500،000 مليون جنيه. 3- كريستيان كوامي – كوت ديفوار- لاعب جنوة الإيطالي – 22 مليون يورو _ 394،900،000 جنيه مصري. 4- أمادو هايدارا – مالي – لاعب لايبزيج الألماني – 20 مليون يورو _ 359،000،000 جنيه مصري. 5- فيكتور أوسيمين – نيجيريا – ليل الفرنسي – 13 مليون يورو_ 233،350،000 مليون جنيه مصري. Advertisements 6- ديفيد أوكيريك – نيجيريا – بروج البلجيكي – 11 مليون يورو_ 197،450،000 مليون جنيه مصري. 7- ايمانويل دينيس – نيجيريا – كلوب بروج البلجيكي – 9.5 مليون يورو _ 170،525،000 مليون جنيه. 8- رمضان صبحي – مصر – الأهلي المصري – 5 ملايين يورو _ 89،750،000 مليون جنيه 9- تاييو أونيي – نيجيريا – ماينز الألماني – 4.5 مليون يورو_ 80،775 مليون جنيه. 10- أدريسا دومبيا – كوت ديفوار – سبورتنج لشبونة البرتغالي – 3.8 مليون يورو_ 68،610،000 مليون جنيه. مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وفي سياق متصل من المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر بنظام مجموعتين على أن تكون المجموعة الأولى كالتالي :_ المجموعة الأولى: منتخب مصر – منتخب مالي – منتخب الكاميرون – منتخب غانا. المجموعة الثانية: منتخب نيجيريا – منتخب كوت ديفوار – منتخب جنوب أفريقيا – منتخب زامبيا.

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