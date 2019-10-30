شكرا لقرائتكم خبر عن اتلتيكو مدريد ينفي التعاقد مع راكيتيتش والان مع التفاصيل

نفي فريق برشلونة الاخبار المتداولة بتعاقد اتلتيكو مدريد مع نجم وسط الفريق الكرواتي "ايفان راكيتيتش" وان كل الانباء التي تربط اللاعب باتلتيكو مدريد ليست صحيحة! وذكرت صحيفة"سبورت" الايطالية في عددها اليوم الاربعاء ان الارجنتيني "دييجو سميوني " مدرب اتلتيكو مدريديسعي بالفوز بخدمات نجم وسط برشلونة ولكن نفي النادي الكتالوني جميع ما ذكر. ويدخل "راكيتيتش" دائرة اهتمام الفرق الايطالية وهما، نادي انتر ميلان ويوفنتوس الايطالي اللذان يتنافسان للحصول علي خدمات اللاعب في الشتاء بعد ان اصبح خارج خطط المدرب "ارنيستو فالفيردي".

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