شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مورينيو من العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل

لا يبدو المدير الفني لريال مدريد زبن الدين زيدان بمأمن من خطر الإقالة في أي وقت، رغم تجاوز عقبة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا. وتنتشر الأخبار خلال الفترة الحالية حول تفكير "فلورنتينو بيريز" رئيس نادي ريال مدريد في خليفة زيدان. وذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي "جوزيه مورينيو" المدرب الأسبق للميرنجي مطروح بقوة للعودة مرة أخرى لملعب سانتياجو بيرنابيو. Advertisements لكن البرتغالي يرفض العودة لمدريد مرة أخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية. وأفادت الصحفية أن مورينيو يفضل العودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد أن أشرف على تدريب العملاقين مانشستر يونايتد وتشيلسي. ويبدو أرسنال هي الوجهة الأقرب، بعد النتائج المخيبة المدرب الحالي للجانرز "أوناي إيمري". يذكر أن مورينيو أشرف على تدريب الريال في الفترة بين عامي 2011 إلى 2013، وحقق مع الفريق لقباً للدوري ولقبين للكأس.

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