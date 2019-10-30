شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يعود لإسبانيا لهذا السبب والان مع التفاصيل

أثار المهاجم السويدي الكبير "زلاتان إبراهيموفيتش" الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية حول عودته للدوري الإسباني. و نشر زلاتان عبر صفحته الشخصية الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فيديو يشير خلاله للعودة إلى إسبانيا من جديد. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن عودة السلطان لإسبانيا جاءت من أجل أغراض تسويقية فقط. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن زلاتان سيقوم بتقديم إعلان لإحدى شركات المراهنات في إسبانيا. وإنتشرت تقارير صحفية حول إنضمام "إبرا كادبرا" لأحد أندية الدوري الإسباني، عقب إنتهاء رحلته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. وسبق للدولي السويدي السابق خوض مويماً وحيداً رفقة برشلونة في الليجا موسم 2009/2010 توج خلاله مع الفريق بالثنائية المحلية، قبل أن يرحل نحو ميلان بسبب خلافات مع مدرب البلوجرانا آنذاك "بيب جوارديولا".

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