شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصل إلى الهدف رقم ١٠١ والان مع التفاصيل

واصل افضل لاعب في العالم الارجنتيني "ليونيل ميسي" تألقه منذ عودته من الاصابة بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما في المباراة التي جمعت برشلونة وبلد الوليد امس في اطار منافسات الجولة ١١ من الليجا الاسبانية علي ملعب "كامب نو" .

وحقق ميسي رقم قياسي جديد بعد وصوله الي الهدف رقم ١٠١ تحت قيادة مدرب الفريق "ارنستو فالفيردي" متفوق علي اقرب ملاحقيه الاورغوياني "لويس سواريز " الذي يملك ٦٣ هدف تحت قيادة نفس المدرب !

ويسترجع برشلونة صدارة جدول الترتيب من غرناطة بعد الفوز بخماسية امام ضيفه بلد الوليد امس ليصل الي النقطة رقم ٢٢ متفوقا علي غرناطة واتلتيكو مدريد بفارق نقطتين .