شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يدخل التاريخ بتحقيقه رقم قياسي لم يحققه مدرب مع انتر ميلان والان مع التفاصيل

فاز اليوم فريق انتر ميلان علي نظيره بريشيا ٢/١ في اطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الايطالي وبهذه النتيجة يتصدر انتر ميلان جدول الترتيب مؤقتا

واصبح المدرب الايطالي "انطونيو كونتي" اول مدرب في تاريخ النادي يقود "النيراتزوري" الي التسجيل في ١٣ مباراة يخوضها في اول موسم له ، "كونتي" الذي يقدم موسم استثنائي مع "الافاعي" يسعي للحصول علي خدمات ثنائي برشلونة فيدال وراكيتيتش في الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط وسط الفريق .

ويتصدر انتر ميلان الدوري الايطالي مؤقتا برصيد ٢٥ نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يسعي للفوز في مباراة الغد لإنتزاع الصدارة مرة اخري من فم "الافاعي"