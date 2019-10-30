شكرا لقرائتكم خبر عن جلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لـ أفضل مدرب فى العالم والان مع التفاصيل
أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، عن أسماء المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، ويقام الحفل سنويًا في آمارة "دبي" بدولة الآمارات العربية المتحدة.
وكشف اللجنة المنظمة عن الأسماء المرشحة، وهم جمال بلماضي (مدرب الجزائر)، يورجن كلوب (مدرب ليفربول)، إريك تين هاج (مدرب أياكس)، فرناندو سانتوس (مدرب البرتغال) وماسيماليانو أليجري (مدرب يوفنتوس السابق). وذلك بالتعريد من قبل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفاز بالجائزة العام الماضي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر جلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لـ أفضل مدرب فى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.