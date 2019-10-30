شكرا لقرائتكم خبر عن جلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لـ أفضل مدرب فى العالم والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، عن أسماء المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، ويقام الحفل سنويًا في آمارة "دبي" بدولة الآمارات العربية المتحدة.

وكشف اللجنة المنظمة عن الأسماء المرشحة، وهم جمال بلماضي (مدرب الجزائر)، يورجن كلوب (مدرب ليفربول)، إريك تين هاج (مدرب أياكس)، فرناندو سانتوس (مدرب البرتغال) وماسيماليانو أليجري (مدرب يوفنتوس السابق). وذلك بالتعريد من قبل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفاز بالجائزة العام الماضي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا.