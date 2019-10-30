شكرا لقرائتكم خبر عن غلوب سوكر تعلن قائمة المرشحين لـ أفضل لاعب فى العالم والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، ويقام الحفل سنويًا في آمارة "دبي" بدولة الآمارات العربية المتحدة.

وكشف اللجنة المنظمة عن الأسماء المرشحة وهم محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، أليسون بيكر وبرناردو سيلفا، وذلك بالتعريد من قبل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو صاحب الرقم القياسي للفوز بالجائزة، 5 مرات في أعوام 2011، 2014، 2016، 2017 و2018.

بينما حصل عليها ليونيل ميسي مهاجم برشلونة مرة واحدة عام 2015، بالتساوي مع فرانك ريبيري عام 2013، وفالكاو عام 2012.

Advertisements

ولم يحصل النجم المصري محمد صلاح على هذة الجائزة، لكنه فاز بجائزة أفضل لاعب عربي في عام 2016 من جلوب سوكر. لعام 2019

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر والتي تقام سنويًا في إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2019.

وغرد الحساب الرسمي للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكشف عن الأسماء وهم محمد صلاح، ​ليونيل ميسي​، ​كريستيانو رونالدو​، ​فيرجيل فان دايك​، ​ساديو ماني​، ​أليسون بيكر​ و​برناردو سيلفا​.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو هو آخر لاعب قد نجح في الحصول على جائزة الأفضل وذلك في عام 2018، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بها 5 مرات في أعوام 2011، 2014، 2016، 2017 و2018.