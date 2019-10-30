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الهلال السعودي يطلب من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمنتخب

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طلب نادي الهلال السعودي من الاتحاد البيروفي لكرة القدم، عدم إستدعاء أندريه كاريلو للالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر المقبل، بسبب تزامنها مع موعد مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال.

موعد مباراة النهائي الآسيوي

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق أواراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا يومي 9 و24 من شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب ما أشارت إليه التقارير الصحيفة، فإن إدارة الهلال طلبت من إدارة منتخب بيرو عدم استدعاء اللاعب للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر والتي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بأربعة أيام.

وينتظر نادي الهلال الرد من إدارة منتخب بيرو، إذ يُنتظر وصول الرد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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