شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتفوق على رونالدو في عدد الأهداف ويقترب من بيلية والان مع التفاصيل

تخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الأسباني، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد هدفيه في مرمى بلد الوليد في مباراة الأمس.

نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد

وفاز برشلونة على بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

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وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ميسي وصل لهدفه رقم 608 بمسيرته الكروية مع الأندية من إجمالي 695 مباراة، بينما أحرز رونالدو 606 هدف في 814 مباراة.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن المعدل التهديفي للنجم االأرجنتيني يصل إلى 0.87 في المباراة الواحدة بينما رونالدو معدله التهديفي يصل إلى 0.74.

وأصبح ميسي قريب من رقم بيليه التاريخي مع الأندية، حيث سجل البرازيلي 650 هدف في 694 مباراة.