شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث أرقام قياسية لبرشلونة بعد خماسية بلد الوليد والان مع التفاصيل
نجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو".
حيث أشارت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة سجل في كل الفرق التي واجهها مع البارسا في الليجا بـ27 فريق بعد هدفه اليوم في بلد الوليد.
وتابعت الشبكة إلى أن ليونيل ميسي سجل 16 هدفا منذ موسم 2016-2017 من ركلات حرة مباشرة أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى.
وأتمت الشبكة المذكورة أعلاة، أن ليونيل ميسي أحرز 101 هدفا في حقبة إرنستو فالفيردي، وخلفه لويس سواريز مهاجم الفريق بـ 64 هدف.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن غرناطة صاحب المركز الثاني.
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