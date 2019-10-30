شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لأجويرو بعد الفوز على ساوثهامبتون والان مع التفاصيل

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقماً قياسياً جديداً، وذلك عقب الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16، لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كارباو.

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حيث نجح أجويرو من تسجيل هدفين لصالح السكاي بلو، تمكن من خلالها السيتي من الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

وتعد هذه المباراة رقم 350 لأجويرو بقميص مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى الفريق في 2011.

وتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل 242 هدفًا مع مانشستر سيتي، وصنع 71 هدفًا.