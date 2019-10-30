شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في الدوريات العالمية وبعض المباريات في كأس إنجلترا وألمانيا، أبرزها مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس، ومانشستر يونايتد أمام تشيلسي، وليفربول يلاقي أرسنال. مواعيد مباريات كأس الرابطة والقنوات الناقلة ليفربول أمام أرسنال، الساعة 9:30 على قناة beIN SPORT HD 2. أستون فيلا يلاقي وولفرهامبتون الساعة 9:45. تشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد، الساعة 10:05 على قناة beIN SPORT HD 1. مواعيد مباريات كأس المانيا والقنوات الناقلة بوروسيا دورتموند يلتقي مع بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4. مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة ريال سوسيداد أمام ليفانتى، الساعة 8:00 على قناة beIN SPORT HD 5. فالنسيا في مهمة صعبة أمام إشبيلية، الساعة 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3. Advertisements أتلتيك بلباو أمام إسبانيول، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 13. ريال بيتيس أمام سيلتا فيجو الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5. ريال مدريد يواجه ليجانيس، الساعة 10:15 على قناة beIN SPORT HD 3. مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة نابولي يواجه أتلانتا، الساعة 8:00 على قناة beIN SPORT HD 4. يوفنتوس أمام جنوى، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4. لاتسيو يلاقي أتلانتا، الساعة 10:00. أودينيزى في مواجهة روما، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 9. سامبدوريا أمام ليتشي، الساعة 10:00. كالياري أمام بولونيا، الساعة 10:00 ساسولو أمام فيورنتينا، الساعة 10:00.

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