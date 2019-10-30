شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال اليوم في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول أمام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في المباراة التي ستقام على ملعب الأنفيلد. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال: حراسة المرمى: كيليهر. خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، ميلنر. خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا. Advertisements خط الهجوم: أوريجي، بروستر. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول: حراسة المرمى: مارتينيز. خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسينك. خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل. خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.

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