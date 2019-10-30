شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة ومعلق مبارلة ليفربول وأرسنال والان مع التفاصيل

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر لطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، والتي ستقام على أرضية ملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.